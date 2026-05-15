韓国ソウルを拠点とする3ピースバンドのwave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）が、ニューシングル「heaven and hell」をリリースした。意図的なミニマリズムに則った（ナイロン弦のギター、ミニモーグベース、CP70ピアノを基調とする）本楽曲は、世界中のリスナーに彼らの存在を知らしめたローファイ・ジャズというこれまでの持ち味から、静かに脱却。アルゼンチンの著名な映画監督モーリーン・フフナーゲルが手掛けたミュージ