「買う予定はなかったのに、気づけばカゴに入れていた」――誰もが1度は経験したことがあるだろうスーパーでの衝動買い。実は店頭での購買の約8割が、買う予定のなかった非計画購買だと言われている。この8割を解き明かし、売り上げに結びつけようとしているのが、九州発のディスカウント型スーパー「トライアル」だ。2025年には西友を買収し、26年6月期の連結売上高は1兆3225億円と予想されている。快進撃を支える柱の一つが、売