阿蘇市の観光施設「ASO MILK FACTORY」で、春のバラ祭りが開催されています。広さ1320平方メートルのドーム型の温室の中には、1本の木から1000輪のバラを咲かせるイングリッシュエレガンスや青りんごの香りがするジャクリーヌデュプレなど約750種類のバラがあります。 訪れた観光客は色鮮やかなバラを撮影したり、香りを楽しんだりしていました。■親子「とてもきれいでカラフルな色に心が癒やされました。