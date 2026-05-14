5月20日のアユ漁解禁を前に日田市内の筑後川水系できょうから生育状況を確認する調査が始まりました。 【写真を見る】アユ漁解禁を前に生育状況調査例年並みの生育確認大分・日田市 アユがコケを食べた際に残る跡。この筋状の跡はその場にいるアユの数や大きさを示す指標となります。 アユ漁解禁を前に日田市内の筑後川水系では、県や市・漁協などの関係者が参加して生育状況調査が実施されています。14日と15日の2日間にわ