デニーズジャパン（東京都千代田区）のファミリーレストラン「デニーズ」が、人気ラーメン店「飯田商店」の店主・飯田将太さんが監修した「アジアン冷やし豆乳担々麺」を5月20日から期間限定で販売します。【えっ！】おいしそう！デニーズの夏の風物詩「生ハムとアボカドの冷製ジェノベーゼ〜カペリーニ」も！「冷やし豆乳担々麺」は2024年に誕生。今年は、コクのある豆乳担々スープに、スパイスが効いた肉みそやナッツがアク