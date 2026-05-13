（台北中央社）与党・民進党主席（党首）を兼務する頼清徳（らいせいとく）総統は13日、台北市内で記者会見を開き、法学者で立法委員（国会議員）の沈伯洋（しんはくよう）氏を台北市長選挙の党公認候補に指名したと発表した。沈氏は犯罪学や公共政策などを専門とする他、民主主義の深化や民間防衛などにも長年にわたり尽力してきた。頼総統は「二つとない人選」と自信を示した。沈氏は、2期目を目指す現職の蒋万安（しょうばんあ