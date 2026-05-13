GWなどの長期休暇のあとは不登校になる子どもが増える傾向に。「メンタルを安定させるためにもタンパク質をしっかり摂ってほしい」と語るのは起立性調節障害（OD）を専門とする小児科医で、Health＆Cureクリニック赤坂の院長、山口里恵先生。今回、「五月病」のような不調が増えるメカニズムと、3児の母でもある山口先生おすすめの、簡単にタンパク質が摂れる朝食について、詳しく教えてもらいました。メンタルの不調を跳ね返して