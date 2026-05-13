新人守護神を支える抜群の制球力パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に11日、西武OBの金子侑司氏と楽天OBの銀次氏が出演した。西武・岩城颯空投手の投球の長所について語った。ルーキーながら守護神を務める岩城は、8日にパ・リーグ新人最速となる10セーブを記録した。安定した投球を続ける右腕について、銀次氏は打者の反応に着目した。「岩城投手のボールってみんないい感じに打ってるんだけど