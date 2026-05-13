先進安全装備を標準化した最上級グレード スバルの「クロストレック」は、コンパクトなボディサイズながら本格的なSUV性能を持ち、都市部からアウトドアシーンまで幅広く活用できるモデルです。そのラインナップの頂点に立つのが、ストロングハイブリッドシステムと高度運転支援機能を装備した「Premium S：HEV EX」です。現行クロストレックは2022年9月に世界初公開され、同年12月に日本で発表されました。初代は2012年、2代