若手時代にやっておきたいことは何か。スターバックスコーヒージャパンでCEOを務めた実業家の岩田松雄氏は「若手時代は少しくらい鼻息が荒くて良いと思う。かつて『出る杭』になった経験が、その後のキャリアに生きている」という――。※本稿は、岩田松雄『新版「君にまかせたい」と言われる人になる51の考え方』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／key05※写真はイメージです - 写真＝iStock.com