Bigfumi.の「Soar」が流れた■DeNA ー 中日（12日・横浜）DeNA・佐野恵太外野手が12日、横浜スタジアムでの中日戦に「2番・左翼」で先発出場。初回の第1打席へ向かう際に、この日ソフトバンクへの電撃トレードが発表された山本祐大捕手の登場曲を使用し、ファンは「涙腺崩壊」「泣いちゃった」などと感動している。初回に佐野が打席に向かう際に流れたのは山本が使用していたシーンガーソングライター、Bigfumi.の登場曲「Soar