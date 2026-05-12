サンワサプライ株式会社は、服の中に風を送り込める半固体電池内蔵の2WAY腰掛けベルトファン「FAN-USB2BK」を発売する。本製品は、本体をベルトに引っ掛けるだけで、衣服内に効率よく風を送り込めるウェアラブル扇風機。両手が自由に使えるため、屋外での軽作業やアウトドア、毎日の通勤時も動作を妨げずに涼しさを得られる。電源には、液漏れや発火リスクを低減できる「半固体電池」を採用し、高い安全性と軽量化を両立。付属のス