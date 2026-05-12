元中日の豊田氏が振り返る、プロ3年目の内野手コンバート元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、公式戦で三塁と二塁を守った年が1シーズンだけある。3年目の1981年で、キャンプから内野手に挑戦していた。1980年限りで2代目ミスタードラゴンズと呼ばれ、華麗な二塁守備で知られた高木守道氏が現役を引退。その“後釜二塁手候補”となり、1軍作戦守備コーチに就任した高木氏に鍛えられた