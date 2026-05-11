5月末に公開の映画「箱の中の羊」。是枝裕和監督の最新作です。テーマは「AIと人」。監督がこの作品に込めた思いを聞きました。5月7日、是枝裕和監督が新作映画の舞台挨拶で広島を訪れました。カンヌ国際映画祭など、数々の映画祭で受賞している是枝監督。5月29日公開の「箱の中の羊」。日本映画では、8年ぶりのオリジナル脚本で描く最新作です。舞台は少し先の未来。息子を亡くして2年の夫婦が、息子の姿をしたヒ