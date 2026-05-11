メジャー17年間プレーしたフロイド氏が分析ブルージェイズの岡本和真内野手が、メジャーの舞台で本来の打棒を発揮し始めている。米スポーツ局の番組内でメジャー通算233発のクリフ・フロイド氏が岡本の打撃を分析。打席内での“微細”な変化が上昇の要因になっていると指摘した。米スポーツ局「MLBネットワーク」は9日（日本時間10日）、公式X（旧ツイッター）に番組内の動画を投稿した。フロイド氏は岡本について「この子は打