サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。ブラウブリッツ秋田は10日、アウェーで栃木SCと対戦しました。3月の仙台戦以来、2回目のPK戦にもつれ込みましたが、ものにできず、2連敗です。残り3試合となった今シーズン。3位、ブラウブリッツは、9位の栃木SCと対戦しました。前回の直接対決では、ブラウブリッツがセットプレーを起点に2得点を挙げました。10日も、そのセットプレーから迫りま