Image: Shutterstock 2023年4月21日の記事を編集して再掲載しています。 人間の業は、海よりも深いのか…。かつて電化製品に使用されていた有害な化学物質が、製造中止から数十年たった今も海底を汚し続けていることがわかりました。水深2,500m以上の深海を調査Nature Communicationsに掲載された論文によると、研究者チームは2018年に南アメリカ沿岸のアタカマ海溝の底を探索。その際に持