台湾に続く野球フィーバー、台北ドームでの開幕戦は2年連続で4万人の「大入り」3月初旬、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドのプールC、チャイニーズ・タイペイ代表は2勝2敗で終えたが、失点率で及ばず準々決勝進出はならなかった。しかし、延長タイブレークまでもつれた韓国との死闘、ナインの歓喜と涙、地鳴りのようなファンの応援は、世界の野球ファンに大きなインパクトを与え