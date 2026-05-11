楽天の育成ルーキー、金子京介が2軍で好成績を残している楽天の育成ルーキー、金子京介内野手がここまでファーム・リーグで2位となる7本塁打を放っている。若き長距離砲が1年目からプロの舞台で躍動している。金子は盛岡大附高から神奈川大を経て2025年のドラフトで育成4位で入団。広角に打ち分ける長打力が武器で、ファームでは31試合の出場で打率.219ながら、7本塁打20打点をマークしている。ここまで82打席に立っており、