佐藤輝明は10日のDeNA戦で10号ソロを放った■阪神 3ー0 DeNA（10日・甲子園）阪神の佐藤輝明外野手が10日に甲子園で行われたDeNA戦に「4番・三塁」で出場し、セ・リーグ最速の10号ソロを放った。この日は“母の日仕様”でピンクの装飾品やバットを使用しているが「なんでこんなにもピンクが似合う」などと話題になっている。佐藤は石田裕太郎投手の前に第1打席は一ゴロ、4回2死二塁の第2打席は申告敬遠で勝負を避けられた。そ