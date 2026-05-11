不正薬物などの密輸を防止しようと、大分税関支署の職員が11日朝、大分市で情報提供を呼びかけました。 【写真を見る】「許しません、白い粉」不正薬物の密輸防止へ税関が情報提供呼びかけ大分 大分税関支署を管轄する門司税関では、11日から25日までを不正薬物などの密輸取締強化期間に定めています。 これにあわせ11日は、JR大分駅前で税関をはじめ、県警や大分海上保安部の職員も参加し、チラシを配って情報提供を呼びか