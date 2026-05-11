リーグ・アン 25/26の第33節 モナコとリールの試合が、5月11日04:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。 モナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）らが先発に名