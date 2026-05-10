家づくりの際、「来客時に生活感をうまく隠せる間取りにしたい」と考える人は多いのでは？2年前に注文住宅を建てた日刊住まいライターも、玄関の生活感を隠すために、シューズクロークにロールスクリーンを採用したそう。しかし、実際に住んでみたら「思わぬ誤算」があったといいます。今回、ライターが感じたロールスクリーンと間取りの後悔ポイントを語ります。わが家の玄関とシューズクロークの間取り夫婦と小さな子ども3人の