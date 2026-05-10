日々の料理づくり。献立がまったく思い浮かばなかったり、疲れて調理する気力がない日もありますよね。そのときに役立つのが、スーパーで見かける味つけ肉。「なにも考えずにおかずができる救世主」だと話すのは、管理栄養士として働いた経験をもつ本多めぐさん（50代・夫婦ふたり暮らし）。栄養面も含めた「味つけ肉」のメリットを4つご紹介します。1：なにも考えなくてもおかずが決まる料理のなかでも「献立を考えるのが大変」と