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ロサンゼルス・レイカーズ vs オクラホマシティ・サンダー 日付：2026年5月10日（日） 開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles） 最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 108 - 131 オクラホマシティ・サンダー NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オクラホマシティ・サンダーがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォータ}