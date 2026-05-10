Enumaが描く、子どもが“自走”するデジタル学習の未来 / メイプル超合金がミンティアの巨大ゲームに挑戦【まとめ記事】
テスラのイーロン・マスク氏らが支援した世界大会「Global Learning XPRIZE Competition」で優勝し、世界的な注目を集めたEnuma。同社が展開する「トドさんすう」「トド英語」は、なぜこれほどまでに多くの子どもたちを自発的な学習へと駆り立てるのだろうか。そこには、元ゲーム開発者ならではの「間違いを強調しない」設計や、一人ひとりの特性に合わせた緻密なUX（ユーザー体験）の追求があった。本インタビューでは、Enuma Japan 合同会社の事業本部長である趙南薫（チョ・ナムフン）氏に、日本市場におけるデジタル学習の課題や、同社が描く次世代の教育戦略をうかがった。
アサヒグループ食品株式会社は、発売30周年を迎えるシュガーレスタブレット「ミンティア」において、現代人が抱える日常の小さなストレス「マイクロストレス」の解消をテーマとした体験型イベント「ミンティア リフレッシュビート」を、2026年4月30日（木）から5月3日（日）までの4日間、東京ミッドタウン（六本木）にて開催した。開催初日に行われたPR発表会では、同社マーケティング本部の真鍋礼子ブランドマネージャーが登壇。コロナ禍からの劇的なV字回復を果たしたブランドの現状と、現代社会の課題に寄り添う新たな戦略について語った。さらに、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー、安藤なつさんがゲストに迎えられ、「マイクロストレス」に関するエピソードや、巨大画面を使用したゲームの実演が行われた。
■ノベルティキャンペーン＆山田秀人氏サイン会！『HANDS マンホールベース 渋谷』イベントレポ
ハンズは、ハンズ渋谷店 B1Aフロア『HANDS マンホールベース 渋谷』にて、2026年4月29日（水・祝）よりノベルティキャンペーンを実施中だ。期間は5月10日（日）まで。さらに、4月29日（水・祝）と5月6日（水・振休）の2日間には、マンホールカードの生みの親である山田秀人氏のサイン会も実施された。
■母の日の贈り物に！RORRY CharmGoファミリー、手軽でパワフルな充電体験予告
ロリー・ジャパン株式会社は、母の日の贈り物として、実用的で心のこもったアイテムを探している人に向け、RORRYはCharmGoファミリーの新作を発表した。CharmGoファミリーは、D4、D2、T1など多彩なモデルを取り揃えた、コンパクトかつ高性能な充電シリーズだ。日常の充電を安心かつ快適にサポートし、母の日のギフトにも最適な製品群となっている。
■超大型120インチを持ち運べる！床置きでポール式のプロジェクタースクリーン
サンワサプライ株式会社は、120型の超大画面を場所を選ばず設置できる、床置きでポール式のプロジェクタースクリーン「PRS-Y120HD」を発売した。本製品は、アスペクト比16:9のワイド画面に対応し、会議やイベントなどで迫力ある映像を映し出すことができる。床に置いてポールを立てるだけの簡単設計のため、壁や天井への工事は一切不要だ。
■教育に取り残される子を作らない！Enumaが描く、子どもが“自走”するデジタル学習の未来
テスラのイーロン・マスク氏らが支援した世界大会「Global Learning XPRIZE Competition」で優勝し、世界的な注目を集めたEnuma。同社が展開する「トドさんすう」「トド英語」は、なぜこれほどまでに多くの子どもたちを自発的な学習へと駆り立てるのだろうか。そこには、元ゲーム開発者ならではの「間違いを強調しない」設計や、一人ひとりの特性に合わせた緻密なUX（ユーザー体験）の追求があった。本インタビューでは、Enuma Japan 合同会社の事業本部長である趙南薫（チョ・ナムフン）氏に、日本市場におけるデジタル学習の課題や、同社が描く次世代の教育戦略をうかがった。
■メイプル超合金がミンティアの巨大ゲームに挑戦！日々の小さなストレス「マイクロストレス」に焦点
アサヒグループ食品株式会社は、発売30周年を迎えるシュガーレスタブレット「ミンティア」において、現代人が抱える日常の小さなストレス「マイクロストレス」の解消をテーマとした体験型イベント「ミンティア リフレッシュビート」を、2026年4月30日（木）から5月3日（日）までの4日間、東京ミッドタウン（六本木）にて開催した。開催初日に行われたPR発表会では、同社マーケティング本部の真鍋礼子ブランドマネージャーが登壇。コロナ禍からの劇的なV字回復を果たしたブランドの現状と、現代社会の課題に寄り添う新たな戦略について語った。さらに、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー、安藤なつさんがゲストに迎えられ、「マイクロストレス」に関するエピソードや、巨大画面を使用したゲームの実演が行われた。
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■ノベルティキャンペーン＆山田秀人氏サイン会！『HANDS マンホールベース 渋谷』イベントレポ
ハンズは、ハンズ渋谷店 B1Aフロア『HANDS マンホールベース 渋谷』にて、2026年4月29日（水・祝）よりノベルティキャンペーンを実施中だ。期間は5月10日（日）まで。さらに、4月29日（水・祝）と5月6日（水・振休）の2日間には、マンホールカードの生みの親である山田秀人氏のサイン会も実施された。
■母の日の贈り物に！RORRY CharmGoファミリー、手軽でパワフルな充電体験予告
ロリー・ジャパン株式会社は、母の日の贈り物として、実用的で心のこもったアイテムを探している人に向け、RORRYはCharmGoファミリーの新作を発表した。CharmGoファミリーは、D4、D2、T1など多彩なモデルを取り揃えた、コンパクトかつ高性能な充電シリーズだ。日常の充電を安心かつ快適にサポートし、母の日のギフトにも最適な製品群となっている。
■超大型120インチを持ち運べる！床置きでポール式のプロジェクタースクリーン
サンワサプライ株式会社は、120型の超大画面を場所を選ばず設置できる、床置きでポール式のプロジェクタースクリーン「PRS-Y120HD」を発売した。本製品は、アスペクト比16:9のワイド画面に対応し、会議やイベントなどで迫力ある映像を映し出すことができる。床に置いてポールを立てるだけの簡単設計のため、壁や天井への工事は一切不要だ。
■教育に取り残される子を作らない！Enumaが描く、子どもが“自走”するデジタル学習の未来
テスラのイーロン・マスク氏らが支援した世界大会「Global Learning XPRIZE Competition」で優勝し、世界的な注目を集めたEnuma。同社が展開する「トドさんすう」「トド英語」は、なぜこれほどまでに多くの子どもたちを自発的な学習へと駆り立てるのだろうか。そこには、元ゲーム開発者ならではの「間違いを強調しない」設計や、一人ひとりの特性に合わせた緻密なUX（ユーザー体験）の追求があった。本インタビューでは、Enuma Japan 合同会社の事業本部長である趙南薫（チョ・ナムフン）氏に、日本市場におけるデジタル学習の課題や、同社が描く次世代の教育戦略をうかがった。
■メイプル超合金がミンティアの巨大ゲームに挑戦！日々の小さなストレス「マイクロストレス」に焦点
アサヒグループ食品株式会社は、発売30周年を迎えるシュガーレスタブレット「ミンティア」において、現代人が抱える日常の小さなストレス「マイクロストレス」の解消をテーマとした体験型イベント「ミンティア リフレッシュビート」を、2026年4月30日（木）から5月3日（日）までの4日間、東京ミッドタウン（六本木）にて開催した。開催初日に行われたPR発表会では、同社マーケティング本部の真鍋礼子ブランドマネージャーが登壇。コロナ禍からの劇的なV字回復を果たしたブランドの現状と、現代社会の課題に寄り添う新たな戦略について語った。さらに、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー、安藤なつさんがゲストに迎えられ、「マイクロストレス」に関するエピソードや、巨大画面を使用したゲームの実演が行われた。
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