3試合ぶり16号ソロは飛距離145メートルの特大アーチスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手は9日（日本時間10日）、ノースカロライナ州立大戦の8回、3試合ぶりの16号ソロを放った。打球速度111マイル（約178.6キロ）、飛距離476フィート（約145.1メートル）の豪快弾だった。敵軍の内野手は打球方向へ振り向くこともせず。ダイヤモンドを悠々と駆ける佐々木を見つめるだけだった。中継局の実況は「リンタロウ・ササキ！特大の