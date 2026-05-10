3試合ぶり16号ソロは飛距離145メートルの特大アーチ

スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手は9日（日本時間10日）、ノースカロライナ州立大戦の8回、3試合ぶりの16号ソロを放った。打球速度111マイル（約178.6キロ）、飛距離476フィート（約145.1メートル）の豪快弾だった。

敵軍の内野手は打球方向へ振り向くこともせず。ダイヤモンドを悠々と駆ける佐々木を見つめるだけだった。中継局の実況は「リンタロウ・ササキ！ 特大の一発だ！ ナクナッテ・シマッタ！ リンタロウ・ササキのソロホームラン！」と、日本語を交えて伝えた。

2年目の今季は8日（同9日）までの46試合で打率.282、15本塁打、43打点。OPS1.018を堂々の成績をマークしている。本塁打と打点はすでに昨季を超える活躍となっている。

スタンフォード大野球部は公式X（旧ツイッター）で「ボールを破壊した」と速報した一発。「やっぱり飛ばす力が規格外だな」「メジャーが欲しがるパワー」「だんだん村上に見えてきた」と、そのパワーに衝撃を受けた様子。

昨秋のドラフトではソフトバンクから1位指名されている。入団交渉は米国での大学シーズンが終了する5、6月以降に行われる見込みだ。「これはメジャードラフトあり得そうですね！」「日本なのかメジャーなのか」「MLB確定じゃないの？」「日本ではもったいないよ」「ホークス入団の可能性が下がりそう」などと複雑なコメントも多かった。（Full-Count編集部）