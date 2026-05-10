U-17女子アジアカップ中国で開催されているサッカーAFC U-17女子アジアカップ2026のグループ最終節が8日に行われ、ベスト8進出国が出揃った。C組最終戦では北朝鮮と韓国が激突。キックオフ前の国歌斉唱後、異様な光景が広がり話題を呼んでいる。一瞬、緊迫ムードに包まれた。両チームが整列し、国歌斉唱が終了。青のユニホームを纏った韓国女子イレブンが審判団と手でタッチを交わしながら北朝鮮側へ進んだ時だった。両選手間