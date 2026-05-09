スーパーカー少年に衝撃を与えた「初代MR2」1984（昭和59）年、トヨタは日本初の本格ミドシップスポーツカー「MR2」を発売しました。1970年代後半に巻き起こった「スーパーカーブーム」の興奮が冷めやらぬなか出現したこのクルマは、当時のスーパーカー少年たちにとって“福音”といえる1台でした。【次期「MR2」か!?】これがテスト中の「謎のトヨタWRCマシン」です（イラストで見る）ミドシップ方式とは、エンジンをドライバ