大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ セミファイナル GAME1が9日（土）に行われ、Asueアリーナ大阪にて大阪ブルテオンとジェイテクトSTINGS愛知が対戦した。 レギュラーシーズン（RS）を2位で終えた大阪Ｂは、チャンピオンシップの初戦を迎えた。昨シーズンのセミファイナルで敗戦を喫したSTINGS愛知を相手に、リベンジを果たせるか。一方、RS3位のSTINGS愛知はクォーターファイ