トラウトの打球を完璧処理…カナダ実況「なんというプレーだ」【MLB】Bジェイズ 2ー0 エンゼルス（日本時間9日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は8日（日本時間9日）、本拠地でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場した。初回に適時打を放つと、守備でもマイク・トラウト外野手の強襲打を捌く併殺打を完成させた。地元放送局「スポーツネット」は「守備もここまで非常に堅実です」と、打撃のみならず三塁手としての高