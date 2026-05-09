アルペンルートなどの人気が高い、韓国と富山空港を結ぶチャーター便について3年ぶりとなる釜山からの便の運航が始まっています。追加運航されているのは富山空港と釜山を結ぶチャーター便で、韓国のLCC＝格安航空会社のエアプサンが、おとといから今月25日まで7往復します。釜山からのチャーター便は2023年10月以来の運航となります。また、この春はアシアナ航空など4社による富山・イ