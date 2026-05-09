速報です。5月9日午後2時すぎ、上山市で2人で山菜採りをしていた男性がクマに襲われました。警察と消防によりますと、2人のうち、ケガをしたのは山形市に住む50歳の男性で、後頭部や顔をかまれました。男性は現在、病院に搬送され治療を受けていますが、意識はあるということです。