ヒュンメルの打席で1-1から67キロの遅球を披露■阪神 ー DeNA（9日・甲子園）聖地で“魔球”が投げ込まれた。阪神は9日、甲子園でのDeNA戦に臨んだ。先発の大竹耕太郎投手が4回に67キロのスローボールを投じてどよめき。前日には村上頌樹投手も58キロを放り、連日の“遅球共演”となった。大竹は3回まで無失点に抑える立ち上がり。4回は簡単に2死とすると、ヒュンメルの打席だった。カウント1-1からの3球目、67キロのスローボ