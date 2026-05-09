ドイツ人の父と日本人の母を持つ18歳の松浦アルバハンドボール男子日本代表の強化合宿に、異色の新戦力が参加している。同代表は9日まで東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで今年度初の強化合宿中だが、トレーニングパートナーとして参加しているのがドイツ人の父と日本人の母を持つ松浦アルバ（18）。193センチの大型サウスポーに、トニー・ジローナ監督も「ポテンシャルはある」と期待を寄せた。「成長し続けて