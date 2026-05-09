球団発表ドジャースは8日（日本時間9日）、タイラー・グラスノー投手を背中下部のけいれんによりIL（故障者リスト）に入れたと発表した。代わってポール・ジャベージ投手が昇格となる。グラスノーは6日（同7日）に敵地アストロズ戦に先発登板するも、2回の投球練習中にベンチへ自ら異変を伝えて急きょ交代していた。8日（同9日）の試合前会見ではロバーツ監督が「現時点ではILに入れる予定はない」と軽傷を説明。しかしその