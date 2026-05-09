北朝鮮の金正恩総書記は７日、新型駆逐艦「崔賢」号を訪れ、就役を前にした機動能力の総合評価試験を視察した。朝鮮中央通信が８日、報じた。金氏は試験結果に満足を示し、計画通り６月中旬に同艦を海軍へ引き渡すよう命じた。報道によると、金氏は同艦に乗船し、総合指揮所や兵器システム操縦室などを視察。朝鮮西海上の１２０カイリ区間で行われた航海試験にも同乗し、艦の機動性や制御システムを確認した。金氏は、戦闘機動性が