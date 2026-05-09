ピアジンスキー氏がド軍のラッシングについて言及ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が激しい言動を繰り返し注目されている。“悪童”のイメージもつきそうななか、現役時代に“元祖悪童”として名を馳せた元メジャーリーガーのAJ・ピアジンスキー氏が言及。「同じ道を辿ってほしくない」と、自身の経験を踏まえて金言を送っている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」でドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ