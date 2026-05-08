ロッテは山本大斗2安打3打点＆山口航輝2安打2打点 8日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。ZOZOマリンスタジアムのロッテー巨人は、10-1でロッテが快勝した。初回、1死一塁から岡大海外野手の適時二塁打で先制。2回には山本大斗外野手と中村奨吾内野手の適時打で3点を奪い、3回にも山本の2打席連続適時打などで一挙5得点。7回には山口航輝外野手の4号ソロも出た。先発のサム・ロング投手は3回無失点と好投し、