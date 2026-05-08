徳島ヴォルティスは5月8日、成績不振で休養中のゲルト・エンゲルス監督を解任し、後任に育成組織の運営責任者、大谷武文氏が就任すると発表しました。8日付けで解任されたのは、徳島ヴォルティスのゲルト・エンゲルス監督です。エンゲルス監督は2025年1年間、ヴォルティスのヘッドコーチを務め、今シーズンから監督に就任。特別リーグでは、前半の9試合を終えて、7勝2敗と首位で折り返しましたが、5月2日に行わ