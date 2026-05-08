9日に予選リーグ、10日に準決勝・決勝…Vチームはアジア→世界へ少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」の開会式が8日、茨城・牛久運動公園野球場で行われ、全国10リーグの選手たちが行進で入場した。公益財団法人日本リトルリーグ野球協会の坂谷内実会長は挨拶の中で、この大会の重みと歴史を語った。「この大会に勝ち抜けば