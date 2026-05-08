LINEヤフーは8日、2025年度（2025年4月～2026年3月）の通期決算を発表した。売上収益は、前年同期比＋6.2％の2兆363億6600万円、営業利益は同8.3％増の3413億2200万円、当期利益は39.9％増の2830億9000万円となった。 アスクルのシステム障害が一部影響したとしながらも、増収増益を達成。また、株主還元を強化し、来期配当は11円になる。 【お詫びと訂正】 本稿初出時、営業利益とすべきところを営業