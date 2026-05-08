序盤戦から見えた各球団の強みパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に7日、五十嵐亮太氏と中田翔氏が出演し、ここまでの戦いを踏まえた優勝チームを予想した。中田氏は、古巣の日本ハムを応援したいチームとしながらも、「良い戦い方をしている」と現在首位のオリックスを挙げた。その理由について「特別チーム打率がいいわけでもなく、チーム防御率、本塁打もいいわけではない。でも20勝一番乗