5月8日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞のAIについての記事「セブン、弁当の製造回数減東北や四国、1日2回に人手不足、供給体制を維持」を取り上げ、大竹がコメントした。 セブン―イレブン・ジャパンがおにぎりや弁当など一部商品の1日あたりの製造回数を減らす。従来は1日3回製造していたが、今秋以降に東北や四国の工場を対象に製造回数を2回にする。食品メーカーの