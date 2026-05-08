打球直撃のアクシデント乗り越え6回無失点パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に7日、五十嵐亮太氏と中田翔氏が出演した。ゴールデンウイーク期間に活躍した選手について語り、五十嵐は西武の高橋光成投手の“メンタル”に舌を巻いた。4月28日から5月6日の期間で、最もナイスな投球をした投手と、最もナイスな一打を放った選手を、2人がそれぞれ“亮太賞”“中田賞”として選出。五十嵐氏は6日