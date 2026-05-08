パスタを上手に保存する方法について、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】レンチンしても“もちもち”に！これが「パスタ」を上手に“冷凍保存”するコツです！公式アカウントは「時短＆おいしくなる！パスタの冷凍ストック方法」「食べる時はレンチンで『もちもち』食感に」と投稿。パスタの冷凍方法について、次のように紹介しています。【パスタの冷凍方法】（1）パスタを通常より1分半短くゆ