【figma アリス】 5月8日 出荷開始 価格：11,800円 マックスファクトリーは5月8日に、フィギュア「figma アリス」再販分の出荷を開始する。価格は11,800円。 本商品は、Android/iOS/PC用ガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」より、「アリス」をfigmaシリーズで立体化したもの。表情パーツは「通常顔」・「目閉じ笑顔」・「驚き顔」、オプションパӦ