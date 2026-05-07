5月5日、歌手・工藤静香が自身のInstagramを更新。驚異の“極細ウエスト”を披露し、驚きの声があがっている。投稿した動画に工藤は黒いVネックの肌着にレオタード姿で登場。「このところ運動してなかったので、しようと思います。皆さんも道連れです！」と宣言し、入浴前におこなった「ダラダラエクササイズ」、通称“ダラエク”のやり方を解説していた。ホテルのベッドの上に膝立ちになり、手を上に伸ばして肩周りを動かし