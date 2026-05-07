女優の広末涼子が音楽活動を再開させたことが話題を呼んでいる。「広末さんは誕生日の7月18日と、24日、25日の3日間、東京のコットンクラブでバースデースペシャルライブ『Best Day Ever〜Crescent River』を開催。料金はS席が1万4000円、A席が1万2500円です。コットンクラブの公式サイトでは《当日はオリジナル楽曲に加え、ここでしか聴けないカヴァーも織り交ぜて披露する。現在進行形の魅力とともに、特別なひとときを堪能し